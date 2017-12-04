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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109141 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127485 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Одесской области в лесополосе обнаружены тела женщины и двух детей

В Одесской области в лесополосе обнаружены тела женщины и двух детей

Киев  •  УНН

 • 16800 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Скелетированные останки женщины и двух малолетних детей нашел охотник в лесополосе в Ананьевском районе Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, руководство Главного управления полиции, эксперты-биологи, судебно-медицинские эксперты и работники прокуратуры. Тела погибших направлены на экспертизу.

“В настоящее время есть основания полагать, что тела принадлежат женщине и двум ее малолетним детям, которые в марте текущего года ушли из дома, и их местонахождение было до сих пор неизвестно. На поиски пропавшей женщины и ее малолетних детей был задействован весь личный состав Ананьевского отделение полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии, Базы ресурсного обеспечения и аварийно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области общим количеством 200 человек”, — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливаются окончательные обстоятельства гибели людей. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 2 декабря в Киеве обнаружены тела двух неизвестных молодых кавказской внешности без признаков жизни.

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