В Одесской области в лесополосе обнаружены тела женщины и двух детей
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Скелетированные останки женщины и двух малолетних детей нашел охотник в лесополосе в Ананьевском районе Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, руководство Главного управления полиции, эксперты-биологи, судебно-медицинские эксперты и работники прокуратуры. Тела погибших направлены на экспертизу.
“В настоящее время есть основания полагать, что тела принадлежат женщине и двум ее малолетним детям, которые в марте текущего года ушли из дома, и их местонахождение было до сих пор неизвестно. На поиски пропавшей женщины и ее малолетних детей был задействован весь личный состав Ананьевского отделение полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии, Базы ресурсного обеспечения и аварийно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области общим количеством 200 человек”, — говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Устанавливаются окончательные обстоятельства гибели людей. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 2 декабря в Киеве обнаружены тела двух неизвестных молодых кавказской внешности без признаков жизни.