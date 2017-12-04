На Одещині в лісосмузі знайдено тіла жінки та двох дітей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Скелетовані рештки жінки та двох малолітніх дітей знайшов мисливець у лісосмузі в Ананьївському районі Одеської області. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції, керівництво Головного управління поліції, експерти-біологи, судово-медичні експерти та працівники прокуратури. Тіла загиблих направлені на експертизу.
“На теперішній час є підстави вважати, що тіла належать жінці та двом її малолітнім дітям, які в березні поточного року пішли з дому, та їх місцезнаходження було досі невідоме. На пошуки зниклої жінки та її малолітніх дітей був задіяний весь особовий склад Ананьївського відділення поліції, а також військовослужбовці Національної гвардії, Бази ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних частин ГУ ДСНС України в Одеській області загальною кількістю 200 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Розслідування триває. Встановлюються остаточні обставини загибелі людей. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 2 грудня у Києві виявлено тіла двох невідомих молодиків кавказької зовнішності без ознак життя.