В Одесской области в больнице умер работник дорожной службы, которого сбил грузовик

"Второй человек погиб уже в медицинском учреждении от полученных травм", - отметила Гордиевская.



Она добавила, что это случилось еще вчера.



По данным полиции, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



Сейчас назначен ряд экспертиз, ведется расследование.



Напомним, в Одесской области вчера на автодороге Киев-Одесса, грузовик сбил двух сотрудников дорожной службы, которые проводили ремонтные работы трассы. Один из дорожников погиб на месте, другой был доставлен в больницу.