В Одесской области в больнице умер работник дорожной службы, которого сбил грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Одесской области работник дорожной службы, которого вчера сбил грузовик, от полученных травм скончался в больнице. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.
"Второй человек погиб уже в медицинском учреждении от полученных травм", - отметила Гордиевская.
Она добавила, что это случилось еще вчера.
По данным полиции, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Сейчас назначен ряд экспертиз, ведется расследование.
Напомним, в Одесской области вчера на автодороге Киев-Одесса, грузовик сбил двух сотрудников дорожной службы, которые проводили ремонтные работы трассы. Один из дорожников погиб на месте, другой был доставлен в больницу.