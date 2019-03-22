На Одещині у лікарні помер дорожник, якого збила вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Одещині працівник дорожньої служби, якого вчора збила вантажівка, від отриманих травм помер у лікарні. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції в Одеській області Любов Гордієвська.
"Друга людина загинула вже у медичному закладі від отриманих травм", - зазначила Гордієвська.
Вона додала, що це трапилося ще вчора.
За даними поліції, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Наразі призначено низку експертиз, триває розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області вчора, на автошляху Київ-Одеса, вантажівка збила двох працівників дорожньої служби, які проводили ремонтні роботи траси. Один із дорожників загинув на місці, іншого доставили у лікарню.