В Одесской области у фермерского хозяйства украли более тысячи литров средства защиты растений

В селе Янишевка Любашевского района области неизвестные проломили стену складского помещения фермерского хозяйства и похитили 1,5 тысячи литров средства защиты растений. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 1 млн грн.

По данному факту начато досудебное расследование.



Как сообщал УНН, в Херсоне из автомобиля сотрудника прокуратуры украли сумку с личными документами и печатью.



Как сообщал УНН, в Оболонском районе столицы неизвестный обокрал квартиру сотрудницы Киевской прокуратуры.

Напомним, жилье прокурора местной прокуратуры обокрали в Киеве.