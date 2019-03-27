В Одесской области у фермерского хозяйства украли более тысячи литров средства защиты растений
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Одесской области у фермерского хозяйства похитили средство защиты растений. Об этом УНН рассказали правоохранители.
В селе Янишевка Любашевского района области неизвестные проломили стену складского помещения фермерского хозяйства и похитили 1,5 тысячи литров средства защиты растений. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 1 млн грн.
По данному факту начато досудебное расследование.
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