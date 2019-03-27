На Одещині у фермерського господарства вкрали більше тисячі літрів засобу захисту рослин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Одеській області у фермерського господарства викрали засіб захисту рослин. Про це УНН розповіли правоохоронці.
В селі Янишівка Любашівського району області невідомі проломили стіну складського приміщення фермерського господарства та викрали 1,5 тисячі літрів засобу захисту рослин. Завдані збитки оцінюються на суму понад 1 млн грн.
За даним фактом розпочато досудове розслідування.
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