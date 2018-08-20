В Одесской области будут судить банду за удушение пенсионерки из-за 174 гривен и икон
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 августа. УНН. Белгород-Днестровская местная прокуратура в Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении и жестоком убийстве пенсионерки. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее судимый 38-летний житель Белгород-Днестровска, чтобы нажиться, решил ограбить пожилую соседку, которая жила в доме одна. Для реализации преступных намерений он привлек своего родственника и его несовершеннолетнего знакомого.
"Инцидент произошел в мае этого года, среди бела дня трое злоумышленников вошли в дом жертвы, чтобы забрать ценные вещи. Кроме этого злоумышленники жестоко избили и задушили полотенцем женщину. Нелюди забрали все, что нашли: серебряная цепочка, 174 грн, DVD-проигрыватель, иконы", - говорится в сообщении.
По ходатайству местной прокуратуры на данный момент все подозреваемые находятся под стражей.
Напомним, в июне неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ в Одессе.