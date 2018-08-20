На Одещині судитимуть банду за задушення пенсіонерки через 174 гривні та ікони
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 серпня. УНН. Білгород-Дністровська місцева прокуратура в Одеській області направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, підозрюваних у розбійному нападі та жорстокому вбивстві пенсіонерки. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі відомства.
Раніше судимий 38-річний житель Білгород-Дністровська, щоб нажитися, вирішив пограбувати літню сусідку, яка мешкала у будинку одна. Для реалізації злочинних намірів він залучив свого родича та його неповнолітнього знайомого.
"Подія сталася у травні цього року, серед білого дня троє зловмисників зайшли до будинку жертви, щоб забрати цінні речі. Крім цього зловмисники жорстоко побили та задушили рушником жінку. Нелюди забрали все, що знайшли: срібний ланцюжок, 174 грн, DVD-програвач, ікони", - йдеться у повідомленні.
За клопотанням місцевої прокуратури наразі всі підозрювані перебувають під вартою.
Нагадаємо, у червні невідомі сплюндрували та пограбували храм УПЦ в Одесі.