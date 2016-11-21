В Одесской области произошло масштабное ДТП, семь человек госпитализированы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в 4:30 в Белгород-Днестровском районе у Шабского переезда произошл серьезное ДТП. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Белгород-Днестровского отдела полиции.
Так, на трассе столкнулся автомобиль BMW с микроавтобусом.
"В результате ДТП 7 человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе полиции.
По информации правоохранителей, столкновение произошло в результате нарушения ПДД. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Напомним, 20 ноября на автодороге Львов-Люблин, вблизи Рава-Русской таможни, под колесами автобуса погиб пешеход .