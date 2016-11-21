В Одесской области произошло масштабное ДТП, семь человек госпитализированы

Так, на трассе столкнулся автомобиль BMW с микроавтобусом.



"В результате ДТП 7 человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, столкновение произошло в результате нарушения ПДД. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, 20 ноября на автодороге Львов-Люблин, вблизи Рава-Русской таможни, под колесами автобуса погиб пешеход .