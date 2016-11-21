На Одещині сталася масштабна ДТП, семеро осіб госпіталізовано
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні о 4:30 у Білгород-Дністровському районі біля Шабського переїзду сталася серйозна ДТП. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на прес-службу Білгород-Дністровського відділу поліції.
Так, на трасі зіштовхнувся автомобіль BMW із мікроавтобусом.
“В результаті ДТП 7 осіб із травмами різного ступеню важності доставлено до лікарні”, — повідомили в прес-службі поліції.
За інформацією правоохоронців, зіткнення сталося внаслідок порушення ПДР. Наразі з’ясовуються всі обставини ДТП.
Нагадаємо, 20 листопада на автодорозі сполученням Львів—Люблін, поблизу Рава-Руської митниці, під колесами автобуса загинув пішохід.