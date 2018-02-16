В Одесской области СБУ ликвидировала канал контрабанды оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры заблокировали сбыт огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Как было установлено, местный житель регулярно выезжал в одну из стран Евросоюза, где закупал оружие.
"Товар" злоумышленник контрабандой ввозил в Украину. После "косметической" переработки пистолеты были способны стрелять боевыми патронами. Оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи дельцом пистолета. Клиентов он подыскивал через Интернет, оружие лично передавал заказчикам, в том числе, представителям криминальных кругов региона. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке продажи десяти единиц огнестрельного оружия. При обысках по местам регистрации и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли еще три огнестрельных пистолета”, - сообщают в спецслужбе.
В пресс-центре СБУ добавили, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в прошлом году в Харьковской области Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила функционирование мощного канала контрабанды огнестрельного оружия в Украину.