На Одещині СБУ ліквідувала канал контрабанди зброї

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Одеській області співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури блокували збут вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

Як було встановлено, місцевий мешканець регулярно виїжджав до однієї з країн Євросоюзу, де закуповував зброю.

"Товар" зловмисник контрабандою ввозив в Україну. Після "косметичної" переробки пістолети були здатні стріляти бойовими патронами. Оперативники спецслужби задокументували факт продажу ділком пістолета. Клієнтів він підшукував через Інтернет, зброю особисто передавав замовникам, зокрема представникам кримінальних кіл регіону. Співробітники СБ України затримали зловмисника під час спроби продажу десяти одиниць вогнепальної зброї. При обшуках за місцями реєстрації та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили ще три вогнепальні пістолети”, – повідомляють спецслужбовці.

В прес-центрі СБУ додали, що в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, минулого року на Харківщині Служба безпеки України за процесуальним керівництвом прокуратури викрила функціонування потужного каналу контрабанди вогнепальної зброї в Україну.

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