СБУ ликвидировала канал сбыта оружия и боеприпасов в Одесской области

Правоохранители установили, что участники группировки, в состав которой входили жители Одессы, организовали торговлю оружием в регионе. Продажа “товара” происходила во время личных контактов с клиентами.

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Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами оружия. Сотрудники СБ Украины задержали четырех злоумышленников при попытке продажи боевого пистолета “Браунинг”. Правоохранители также установили факт продажи пистолета марки “Глок-19”.

При обысках по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 20 единиц огнестрельного незарегестрованного охотничьего и спортивного оружия, большое количество боеприпасов различного калибра.

“Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины. Два члена группировки задержаны согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления. Следователи органов СБУ обратились в суд для избрания преступникам меры пресечения — содержание под стражей”, — говорится в сообщении.

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Во время досудебного следствия устанавливаются личности всех участников группировки и происхождение оружия и боеприпасов.

Напомним, 24 ноября в Черниговской области СБУ ликвидировала сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО.