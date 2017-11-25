СБУ ліквідувала канал збуту зброї та боєприпасів на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Управління СБУ в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж “товару” відбувався під час особистих контактів з клієнтами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині СБУ виявила схованку з боєприпасами
Оперативники спецслужби задокументували низку фактів незаконного збуту ділками зброї. Співробітники СБ України затримали чотирьох зловмисників під час спроби продажу бойового пістолета “Браунінг”. Правоохоронці також встановили факт продажу пістолета марки “Глок-19”.
При обшуках за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 20 одиниць вогнепальної незареєстрованої мисливської та спортивної зброї, велику кількість боєприпасів різного калібру.
"Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України. Двох членів угруповання затримано згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Слідчі органів СБУ звернулись до суду для обрання злочинцям запобіжного заходу ‒ тримання під вартою",- йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку місяця на Донечинні вилучили понад 20 тисяч смертоносних предметів
Під час досудового слідства встановлюються особи всіх учасників угруповання та походження зброї і боєприпасів.
Нагадаємо, 24 листопада на Чернігівщині СБУ ліквідувала мережу збуту зброї та боєприпасів із зони АТО.