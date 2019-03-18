В Одесской области расследуют осквернение мемориала украинским воинам

"В городе Ананьев у нас внесены сведения по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство", - ответили в отделе коммуникации на вопрос, имел ли место факт осквернения мемориала воинам Армии УНР.

В полиции сообщили, что мемориал облили краской.

Ведется следствие, устанавливаются личности злоумышленников.

Напомним, в Харькове за попытку взорвать памятник УПА жительнице города дали условный срок.

Как сообщал УНН, в Киеве вандалы повредили памятник Вечной Славы.