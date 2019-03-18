В Одесской области расследуют осквернение мемориала украинским воинам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В городе Ананьев Одесской области неизвестные облили краской мемориал воинам Армии УНР - открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции области.
"В городе Ананьев у нас внесены сведения по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство", - ответили в отделе коммуникации на вопрос, имел ли место факт осквернения мемориала воинам Армии УНР.
В полиции сообщили, что мемориал облили краской.
Ведется следствие, устанавливаются личности злоумышленников.
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