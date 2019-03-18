На Одещині розслідують плюндрування меморіалу українським воякам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У місті Ананьїв Одеської області невідомі облили фарбою меморіал воякам Армії УНР – відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"У місті Ананьїв у нас внесені відомості за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство", - відповіли у відділі комунікації на питання, чи мав місце факт плюндрування меморіалу воякам Армії УНР.
У поліції повідомили, що меморіал облили фарбою.
Наразі триває слідство, встановлюється особи зловмисників.
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