В Одесской области начали работу бесплатные передвижные маммографические кабинеты

Детали

Так, сегодня, 20 октября, Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, напомнил Кипер.

«За последний год статистика маммологического исследования в области такова: у каждой пятой женщины выявлена патология. Это и доброкачественные, и злокачественные новообразования. Профилактические осмотры и ранняя диагностика - залог успешного лечения.

Настоятельно призываем женщин пройти бесплатное маммологическое обследование. На территории области организована работа двух передвижных маммологических кабинетов», - сообщил он.

График работы передвижных маммографических кабинетов до конца года следующий:

25.10-10.11 Усатовская громада

15.11 - 01.12 Болградская громада

06.12 -29.12 Арцизская громада

30.10-01.12 Черноморская громада

06.12 - 29.12 Любашевская громада

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