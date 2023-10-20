В Одесской области начали работу бесплатные передвижные маммографические кабинеты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. На территории Одесской области организована работа двух передвижных маммологических кабинетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, сегодня, 20 октября, Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, напомнил Кипер.
«За последний год статистика маммологического исследования в области такова: у каждой пятой женщины выявлена патология. Это и доброкачественные, и злокачественные новообразования. Профилактические осмотры и ранняя диагностика - залог успешного лечения.
Настоятельно призываем женщин пройти бесплатное маммологическое обследование. На территории области организована работа двух передвижных маммологических кабинетов», - сообщил он.
График работы передвижных маммографических кабинетов до конца года следующий:
25.10-10.11 Усатовская громада
15.11 - 01.12 Болградская громада
06.12 -29.12 Арцизская громада
30.10-01.12 Черноморская громада
06.12 - 29.12 Любашевская громада
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