В Одесской области начали работу бесплатные передвижные маммографические кабинеты

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 13527 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 79076 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 46937 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 70035 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 203507 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 72245 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 121814 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167460 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155371 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155481 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 87865 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 91660 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 86619 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 128000 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 56033 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 79098 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 128408 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 203524 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 266852 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 318396 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 2922 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 12953 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 56314 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 55271 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 53774 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

В Одесской области начали работу бесплатные передвижные маммографические кабинеты

Киев • УНН

 • 413589 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. На территории Одесской области организована работа двух передвижных маммологических кабинетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В Одесской области начали работу бесплатные передвижные маммографические кабинеты

Детали

Так, сегодня, 20 октября, Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, напомнил Кипер.

«За последний год статистика маммологического исследования в области такова: у каждой пятой женщины выявлена патология. Это и доброкачественные, и злокачественные новообразования. Профилактические осмотры и ранняя диагностика - залог успешного лечения.

Настоятельно призываем женщин пройти бесплатное маммологическое обследование. На территории области организована работа двух передвижных маммологических кабинетов», - сообщил он.

График работы передвижных маммографических кабинетов до конца года следующий:

25.10-10.11 Усатовская громада

15.11 - 01.12 Болградская громада

06.12 -29.12 Арцизская громада

30.10-01.12 Черноморская громада

06.12 - 29.12 Любашевская громада

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесская область - в тройке лидеров по количеству прививок против кори у детей

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04