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На Одещині розпочали роботу безкоштовні пересувні мамографічні кабінети

Київ • УНН

 • 413589 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На території Одеської області організовано роботу двох пересувних мамологічних кабінетів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На Одещині розпочали роботу безкоштовні пересувні мамографічні кабінети

Деталі

Так, сьогодні, 20 жовтня, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, нагадав Кіпер.

«За останній рік статистика мамологічного дослідження в області така: у кожної пʼятої жінки виявлено патологію. Це і доброякісні, і злоякісні новоутворення. Профілактичні огляди і рання діагностика - запорука успішного лікування.

Наполегливо закликаємо жінок пройти безкоштовне мамологічне обстеження. На території області організовано роботу двох пересувних мамологічних кабінетів», - повідомив він.

Графік роботи пересувних мамографічних кабінетів до кінця року наступний:

25.10-10.11 Усатівська громада

15.11 - 01.12 Болградська громада

06.12 -29.12 Арцизька громада

30.10-01.12 Чорноморська громада

06.12 - 29.12 Любашівська громада

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