На Одещині розпочали роботу безкоштовні пересувні мамографічні кабінети
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На території Одеської області організовано роботу двох пересувних мамологічних кабінетів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Так, сьогодні, 20 жовтня, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, нагадав Кіпер.
«За останній рік статистика мамологічного дослідження в області така: у кожної пʼятої жінки виявлено патологію. Це і доброякісні, і злоякісні новоутворення. Профілактичні огляди і рання діагностика - запорука успішного лікування.
Наполегливо закликаємо жінок пройти безкоштовне мамологічне обстеження. На території області організовано роботу двох пересувних мамологічних кабінетів», - повідомив він.
Графік роботи пересувних мамографічних кабінетів до кінця року наступний:
25.10-10.11 Усатівська громада
15.11 - 01.12 Болградська громада
06.12 -29.12 Арцизька громада
30.10-01.12 Чорноморська громада
06.12 - 29.12 Любашівська громада
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