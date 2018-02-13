В Одесской области пограничники задержали полицейских непризнанного Приднестровья

“Пограничный наряд у государственной границы Украины, неподалеку пункта пропуска „Кучурган-авто“, услышал шум людей и заметил, как двое неизвестных насильно тянут неизвестного в направлении границы. Сразу к указанному месту выбыла группа реагирования пограничников, которая и задержала всех лиц. В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались перетащить к соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинском, жителем г.Одесса”, — говорится в сообщении.

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По факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УК “Незаконное лишение свободы или похищение людей” сообщено компетентные правоохранительные органы Украины. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех признаков правонарушения.

Как ранее сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья.