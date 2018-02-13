На Одещині прикордонники затримали поліцейських невизнаного Придністров’я
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали двох поліцейських так званого Придністров’я, які намагалися у незаконний спосіб затягнути громадянина України на суміжну сторону в обхід пункту пропуску. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Прикордонний наряд біля державного кордону України, неподалік пункту пропуску „Кучурган-авто“, почув галас людей та помітив, як двоє невідомих силоміць тягнуть невідомого у напрямку кордону. Одразу до вказаного місця вибула група реагування прикордонників, яка і затримала всіх осіб. В подальшому двоє громадян повідомили, що вони є співробітниками МВС невизнаного Придністров’я, один з них мав при собі відповідне посвідчення. Чоловік, якого намагалися перетягнути до сусідню територію у незаконний спосіб, в обхід пункту пропуску, виявився українцем, жителем м. Одеса”, — йдеться у повідомленні.
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По факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 146 ККУ “Незаконне позбавлення волі або викрадення людей” повідомлено компетентні правоохоронні органи України. Наразі продовжуються заходи по встановленню усіх ознак правопорушення.
Як раніше повідомляв УНН, президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я.