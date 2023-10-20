В Одесской области будут работать 812 "Пунктов несокрушимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Этой зимой в Одесской области будут работать 812 «Пунктов несокрушимости». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Узнать, где ближайшие пункты можно в приложении «Дія».
«С понижением температуры в случае отключения электрической энергии в течение 2 часов все пункты будут открыты.
Также в этом году все «Пункты несокрушимости» будут обеспечены интернетом», - информирует глава ОВА.
Детали – по ссылке.
Напомним
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как Одесская область готовится к отопительному сезону. По его словам, практически на 100% все больницы обеспечены альтернативными системами питания. Школы и садики также.
«По отрасли медицины – мы прикладываем максимум усилий, проверяем, докупаем, чтобы войти в отопительный сезон с альтернативными источниками питания», - заявил Кипер.