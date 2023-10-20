На Одещині працюватимуть 812 "Пунктів незламності"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Цієї зими на Одещині працюватимуть 812 «Пунктів незламності». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Дізнатися, де найближчі пункти можна у застосунку «Дія».
«З пониженням температури у разі відключення електричної енергії впродовж 2 годин всі пункти будуть відкриті.
Також цього року всі «Пункти незламності» будуть забезпечені інтернетом», - інформує очільник ОВА.
Деталі – за посиланням.
Нагадаємо
Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як Одещина готується до опалювального сезону. За його словами, практично на 100% всі лікарні забезпечені альтернативними системами живлення. Школи і садочки також.
«Щодо галузі медицини – ми прикладаємо максимум зусиль, перевіряємо, докуповуємо, щоб увійти в опалювальний сезон з альтернативними джерелами живлення», - заявив Кіпер.