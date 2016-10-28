В Одесской области должностных лиц фискальной службы будут судить за присвоение почти 3 млн грн

Установлено, что начальник управления-главный бухгалтер Главного управления Государственной фискальной службы в области создала преступную схему присвоения средств с текущих банковских счетов фискальной службы, путем подделки финансовой документации. К денежным махинациям бухгалтер привлекла своих родственников, которые в то время занимали должности директора предприятия и инспектора налогового органа.

В результате преступных действий за 2014 - 2015 годы должностное лицо фискальной службы и ее сообщники присвоили почти 3 млн грн государственных средств. Во время обыска по месту жительства подозреваемой правоохранители также обнаружили и изъяли деньги и драгоценности.

По ходатайству прокуратуры главного бухгалтера налогового органа отстранен от занимаемой должности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области по подозрению в завладении чужим имуществом и подделке документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).