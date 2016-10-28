На Одещині посадовців фіскальної служби судитимуть за привласнення майже 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Одещині посадовців фіскальної служби судитимуть за привласнення майже 3 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Встановлено, що начальник управління-головний бухгалтер Головного управління Державної фіскальної служби в області створила злочинну схему привласнення коштів з поточних банківських рахунків фіскальної служби, шляхом підроблення фінансової документації. До грошових махінацій бухгалтер залучила своїх родичів, які на той час обіймали посади директора підприємства та інспектора податкового органу.
Унаслідок злочинних дій за 2014 — 2015 роки посадова особа фіскальної служби та її спільники привласнили майже 3 млн грн державних коштів. Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваної правоохоронці також виявили та вилучили кошти та дорогоцінності.
За клопотанням прокуратури головного бухгалтера податкового органу відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокуратура Одещини направила до суду обвинувальний акт стосовно посадової особи головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області за підозрою у заволодінні чужим майном та підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).