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В Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого облили кипятком

В Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого облили кипятком

Киев  •  УНН

 • 27130 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В одном из сел Захаровского района Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого накануне облили кипятком. Мальчик получил значительные ожоги головы и туловища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Пока мать хозяйничала во дворе, в доме остались пятеро малолетних детей, старшему из которых - 8 лет. Играя, дети перекинули чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища", - говорится в сообщении.

Прибежав на крики, 27-летняя мать не обратилась за помощью к медикам, а решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. А на следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи "скорой", которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию.

По факту смерти ребенка сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Однако, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о его переквалификацию на ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ.

Сейчас тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Житомирской области госпитализировали в реанимационное отделение 4-летнего мальчика с ожогами лица, шеи и груди.

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