На Одещині померла 5-місячна дитина, яку облили окропом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В одному із сіл Захарівського району на Одещині померла 5-місячна дитина, яку напередодні облили окропом. Хлопчик отримав значні опіки голови та тулуба. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Доки мати поралася на подвір’ї, в будинку залишилися п’ятеро малолітніх дітей, найстаршому з яких - 8 років. Граючись, діти перекинули чайник та облили окропом свого п’ятимісячного братика. У результаті малюк отримав значні опіки голови та тулуба", - сказано у повідомленні.
Прибігши на крики, 27-річна мати не звернулася по допомогу до медиків, а вирішила самостійно обробити уражені ділянки тіла засобом для лікування опіків. А наступного дня хлопчик перестав подавати ознаки життя. Лікарі "швидкої", яких на прохання матері викликала сусідка, констатували його смерть та повідомили про подію до поліції.
За фактом смерті дитини відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Однак, з урахуванням встановлених обставин події, вирішується питання про її перекваліфікацію на ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ.
Наразі тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу. Досудове слідство триває.
Нагадаємо, у Житомирській області госпіталізували до реанімаційного відділення 4-річного хлопчика з опіками обличчя, шиї та грудей.