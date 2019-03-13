В Одесской области предпринимателя ограбили почти на полмиллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Одному из сел Овидиопальського района Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя и его семью. Злоумышленника удалось завладеть деньгами на сумму около 500 000 долларов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Четыре неустановленных лица в масках ночью проникли в частный дом где живет предприниматель и его семья.
Злоумышленники избили хозяина и угрожали пистолетом ему, жене и трем детям, самому младшему из которых меньше 3-х лет.
Угрозами и применяя силу грабители заставили хозяина дома открой сейф и завладели деньгами на общую сумму около полумиллиона долларов, а также ювелирными изделиями.
После этого с награбленным они исчезли в неизвестном направлении.
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 187 УК Украины - разбой).
Как сообщал УНН, в Харькове возле клуба ограбили иностранца.