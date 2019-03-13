В Одесской области предпринимателя ограбили почти на полмиллиона долларов

Четыре неустановленных лица в масках ночью проникли в частный дом где живет предприниматель и его семья.

Злоумышленники избили хозяина и угрожали пистолетом ему, жене и трем детям, самому младшему из которых меньше 3-х лет.



Угрозами и применяя силу грабители заставили хозяина дома открой сейф и завладели деньгами на общую сумму около полумиллиона долларов, а также ювелирными изделиями.



После этого с награбленным они исчезли в неизвестном направлении.



По данному факту начато досудебное расследование (ст. 187 УК Украины - разбой).



Как сообщал УНН, в Харькове возле клуба ограбили иностранца.