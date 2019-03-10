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В Харькове возле клуба ограбили иностранца

В Харькове возле клуба ограбили иностранца

Киев  •  УНН

 • 10359 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Харькове возле клуба ограбили иностранца. В полицию 10 марта поступило сообщение о том, что четыре человека в ходе конфликта завладели деньгами потерпевшего, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе проверки было установлено, что 46-летний гражданин Нидерландов находился ночью возле клуба на улице Плехановская. У него возник конфликт с неизвестными. Услышав угрозы в свой адрес, он самостоятельно отдал злоумышленникам деньги в сумме 4200 долларов и 800 гривен, сообщили в полиции.

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Информация внесена в журнал единого учета Слободского отдела полиции. Следователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас полицейские устанавливают личности нападавших.

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