У Харкові біля клубу пограбували іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Харкові біля клубу пограбували іноземця. До поліції 10 березня надійшло повідомлення про те, що четверо осіб в ході конфлікту заволоділи грошима потерпілого, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
Під час перевірки було встановлено, що 46-річний громадянин Нідерландів знаходився вночі біля клубу на вулиці Плеханівська. У нього виник конфлікт з невідомими. Почувши погрози у свій бік, він самостійно віддав зловмисникам гроші у сумі 4200 доларів та 800 гривень, повідомили у поліції.
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Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Слобідського відділу поліції. Слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Зараз поліцейські встановлюють особи нападників.