На Одещині підприємця пограбували майже на півмільйона доларів

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В Одному з сіл Овідіопальського району Одеської області невідомі здійснили розбійний напад на підприємця та його родину. Зловмисника вдалося заволодіти грошима на суму близько 500 тисяч доларів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. 

Четверо невстановлених осіб в масках серед ночі проникли до приватного будинку де мешкає підприємець та його родина.

Зловмисники побили господаря та погрожували пістолетом йому, дружині та трьом дітям, наймолодшому з яких менше 3-х років.

Погрозами та застосовуючи силу грабіжники змусили господаря будинку відчини сейф та заволоділи грошима на загальну суму близько півмільйона доларів, а також ювелірними виробами.

Після цього з награбованим вони зникли у невідомому напрямку.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 187 КК України – розбій).

Як повідомляв УНН, у Харкові біля клубу пограбували іноземця

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