На Одещині підприємця пограбували майже на півмільйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Одному з сіл Овідіопальського району Одеської області невідомі здійснили розбійний напад на підприємця та його родину. Зловмисника вдалося заволодіти грошима на суму близько 500 тисяч доларів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Четверо невстановлених осіб в масках серед ночі проникли до приватного будинку де мешкає підприємець та його родина.
Зловмисники побили господаря та погрожували пістолетом йому, дружині та трьом дітям, наймолодшому з яких менше 3-х років.
Погрозами та застосовуючи силу грабіжники змусили господаря будинку відчини сейф та заволоділи грошима на загальну суму близько півмільйона доларів, а також ювелірними виробами.
Після цього з награбованим вони зникли у невідомому напрямку.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 187 КК України – розбій).
Як повідомляв УНН, у Харкові біля клубу пограбували іноземця.