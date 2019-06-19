В Одесской области пенсионера жестоко убили в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В селе Первомайское Измаильского района Одесской области пенсионера зарубили в собственном доме. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1940 года рождения обнаружили в доме покойного. Эксперты насчитали у мужчины не менее пяти рубленых ран головы.
По предварительной информации, из дома ничего не пропало, обстановка в доме не нарушена.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лица.
Напомним, в Запорожской области неизвестные похитили и убили мужчину из-за долгов.