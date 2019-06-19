На Одещині пенсіонера жорстоко вбили у власному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В селі Першотравневе Ізмаїльського району Одеської області пенсіонера зарубали у власному будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1940 року народження виявили у будинку покійного. Експерти нарахували у чоловіка щонайменше п’ять рублених ран голови.
За попередньою інформацією, з будинку нічого не зникло, обстановка у помешканні не порушена.
Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні до нього особи.
Нагадаємо, у Запорізькій області невідомі викрали та вбили чоловіка через борги.