В Одесской области неизвестные в масках ограбили дом, а затем попали в ДТП

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74746 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135219 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125884 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163197 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117904 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141493 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145325 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одесской области неизвестные в масках ограбили дом, а затем попали в ДТП

В Одесской области неизвестные в масках ограбили дом, а затем попали в ДТП

Киев  •  УНН

 • 8960 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Одесской области неизвестные в масках ограбили дом, а затем попали в ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

"Сегодня, 07.02.2019, в 3:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение, что трое неизвестных в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в частный дом, расположенный в поселке в Белгород-Днестровском районе. Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине 1961 р., заковали руки наручниками и веревкой и похитили более 12000 долларов США, 30000 грн, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома с награбленным покинули домовладение ", - сообщил Аброськин.

После совершения разбойного нападения, двигаясь по трассе Одесса-Киев, в связи с погодными условиями, преступники попали в ДТП. В результате один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения. При осмотре места происшествия полицией были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения.

Как сообщал УНН, в Харькове совершено разбойное нападение на иностранцев.

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