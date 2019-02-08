В Одесской области неизвестные в масках ограбили дом, а затем попали в ДТП

"Сегодня, 07.02.2019, в 3:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение, что трое неизвестных в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в частный дом, расположенный в поселке в Белгород-Днестровском районе. Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине 1961 р., заковали руки наручниками и веревкой и похитили более 12000 долларов США, 30000 грн, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома с награбленным покинули домовладение ", - сообщил Аброськин.



После совершения разбойного нападения, двигаясь по трассе Одесса-Киев, в связи с погодными условиями, преступники попали в ДТП. В результате один преступник погиб на месте, двое получили телесные повреждения. При осмотре места происшествия полицией были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения.



Как сообщал УНН, в Харькове совершено разбойное нападение на иностранцев.