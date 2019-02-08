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На Одещині невідомі в масках пограбували будинок, а потім потрапили у ДТП

Київ • УНН

 • 8964 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Одещині невідомі в масках пограбували будинок, а потім потрапили у ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заступника голови Національної поліції В’ячеслава Аброськіна у Facebook.

"Сьогодні, 07.02.2019, о 03:51 до чергової частини поліції Одеської області надійшло повідомлення, що троє невідомих в масках спиляли металеву решітку, зламали вікно та проникли у приватний будинок, розташований у селище в Білгород-Дністровському районі. Нанесли тілесні ушкодження власникам будинку, жінці та чоловіку 1961 р. н., закували руки кайданками та мотузкою й викрали понад 12000 доларів США, 30000 грн, різні ювелірні прикраси. Після знущань над власниками будинку з награбованим покинули домоволодіння", - повідомив Аброськін.

Після скоєння розбійного нападу, рухаючись по трасі Одеса-Київ, у зв’язку з погодними умовами, злочинці потрапили у ДТП. У результаті один злочинець загинув на місці, інші двоє отримали тілесні ушкодження. При огляді місця події поліцією були вилучені викрадені гроші та ювелірні прикраси.

Як повідомляв УНН, у Харкові скоєно розбійний напад на іноземців.

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