На Одещині невідомі в масках пограбували будинок, а потім потрапили у ДТП

"Сьогодні, 07.02.2019, о 03:51 до чергової частини поліції Одеської області надійшло повідомлення, що троє невідомих в масках спиляли металеву решітку, зламали вікно та проникли у приватний будинок, розташований у селище в Білгород-Дністровському районі. Нанесли тілесні ушкодження власникам будинку, жінці та чоловіку 1961 р. н., закували руки кайданками та мотузкою й викрали понад 12000 доларів США, 30000 грн, різні ювелірні прикраси. Після знущань над власниками будинку з награбованим покинули домоволодіння", - повідомив Аброськін.



Після скоєння розбійного нападу, рухаючись по трасі Одеса-Київ, у зв’язку з погодними умовами, злочинці потрапили у ДТП. У результаті один злочинець загинув на місці, інші двоє отримали тілесні ушкодження. При огляді місця події поліцією були вилучені викрадені гроші та ювелірні прикраси.



Як повідомляв УНН, у Харкові скоєно розбійний напад на іноземців.