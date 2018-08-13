В Одесской области микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

"13 августа в 3:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390 км автодороги Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

С помощью специального инструмента спасатели достали погибшего водителя из микроавтобуса.

"В микроавтобусе - 14 пассажиров, из которых 7 пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения", - отметили в ГСЧС.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины аварии.

Напомним, на трассе Борисполь - Днепр в пределах Киевской области водитель автомобиля, выполняя маневр обгона, допустил столкновение с автомобилями, которые двигались в противоположном и попутном направлениях. В результате погибли три человека, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.