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В Одесской области микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 10407 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 13 августа. УНН. В Великомихайловском районе Одесской области спасатели достали погибшего водителя микроавтобуса из изувеченного в результате ДТП автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает УНН.

В Одесской области микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

"13 августа в 3:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390 км автодороги Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

С помощью специального инструмента спасатели достали погибшего водителя из микроавтобуса.

"В микроавтобусе - 14 пассажиров, из которых 7 пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения", - отметили в ГСЧС.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины аварии.

Напомним, на трассе Борисполь - Днепр в пределах Киевской области водитель автомобиля, выполняя маневр обгона, допустил столкновение с автомобилями, которые двигались в противоположном и попутном направлениях. В результате погибли три человека, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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