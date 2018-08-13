В Одесской области микроавтобус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 августа. УНН. В Великомихайловском районе Одесской области спасатели достали погибшего водителя микроавтобуса из изувеченного в результате ДТП автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
"13 августа в 3:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390 км автодороги Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.
С помощью специального инструмента спасатели достали погибшего водителя из микроавтобуса.
"В микроавтобусе - 14 пассажиров, из которых 7 пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения", - отметили в ГСЧС.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины аварии.
Напомним, на трассе Борисполь - Днепр в пределах Киевской области водитель автомобиля, выполняя маневр обгона, допустил столкновение с автомобилями, которые двигались в противоположном и попутном направлениях. В результате погибли три человека, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.