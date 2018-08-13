На Одещині мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП: є постраждалі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Великомихайлівському районі Одеської області рятувальники дістали загиблого водія мікроавтобуса із понівеченої через ДТП автівки. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.
"13 серпня о 3:49 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Великомихайлівському районі на 390 км автошляху Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та вантажного автомобіля", - йдеться в повідомленні.
За допомогою спеціального інструменту рятувальники дістали загиблого водія з мікроавтобуса.
"У мікроавтобусі - 14 пасажирів, із яких 7 пасажирів отримали травми і були доставлені до медичних закладів", - зазначили у ДСНС.
Наразі правоохоронці встановлюють всі причини аварії.
Нагадаємо, на трасі Бориспіль - Дніпро у межах Київської області водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілями, що рухались у протилежному та попутному напрямках. У результаті загинули троє людей, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.