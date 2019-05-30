В Одесской области малолетнего ребенка нашли в самодельной палатке

Рядом болезненным на вид ребенком была женщина, которая объяснила, что родители девочки отошли в магазин и скоро вернутся. По словам гражданки, девочка - дочь родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки.

Правоохранители подождали 3часа, но родители ребенка так и не появились ни у своего временного жилья, ни в местной станции туристической полиции, куда увезли девочку.

Сейчас ребенок в медицинском учреждении, где о нем заботятся врачи. После полного выздоровления его в установленном законом порядке направят в специализированное детское учреждение.

Правоохранители ищут родителей девочки.

Как сообщал УНН, Верховный Суд запретил невакцинированному ребенку ходить в садик.