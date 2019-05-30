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В Одесской области малолетнего ребенка нашли в самодельной палатке

В Одесской области малолетнего ребенка нашли в самодельной палатке

Киев  •  УНН

 • 9073 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Одесской области в гидропарке в Суворовском районе правоохранители нашли девочку примерно трех лет, которая находилась в самодельной палатке. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

Рядом болезненным на вид ребенком была женщина, которая объяснила, что родители девочки отошли в магазин и скоро вернутся. По словам гражданки, девочка - дочь родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки.

Правоохранители подождали 3часа, но родители ребенка так и не появились ни у своего временного жилья, ни в местной станции туристической полиции, куда увезли девочку.

Сейчас ребенок в медицинском учреждении, где о нем заботятся врачи. После полного выздоровления его в установленном законом порядке направят в специализированное детское учреждение.

Правоохранители ищут родителей девочки.

Как сообщал УНН, Верховный Суд запретил невакцинированному ребенку ходить в садик.

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