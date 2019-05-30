На Одещині малолітню дитину знайшли в саморобному наметі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На Одещині у гідропарку в Суворовському районі правоохоронці знайшли дівчинку приблизно трьох років, яка знаходилась у саморобному наметі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
Поряд із занедбаною та хворобливою на вигляд дитиною була жінка, яка пояснила, що батьки малої відійшли до магазину та скоро повернуться. Зі слів громадянки, дівчинка – донька родичів, з якими вони приїхали з Закарпатської області на заробітки.
Правоохоронці почекали три години, але батьки дитини так і не з’явилися ні біля свого тимчасового житла, ні у місцевій станції туристичної поліції, куди відвезли дівчинку.
Наразі дитина в медичному закладі, де про неї дбають лікарі. Після повного одужання її у встановленому законом порядку направлять до спеціалізованого дитячого закладу.
Наразі правоохоронці шукають батьків дівчинки.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд заборонив невакцинованій дитині ходити у садочок.