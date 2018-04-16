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В Одесской области готовятся к проведению антитеррористических учений

В Одесской области готовятся к проведению антитеррористических учений

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 16 апреля. УНН. С 17-20 апреля на территории юга Одесской области (Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории) состоятся антитеррористические учения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

Обучение будет проводить Антитеррористический центр при СБУ при участии подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также просим соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно требованиям п.8 постановления КМУ от 18.02.2016 № 92, Руководителем АТЦ СБУ принято решение об установлении уровня террористической угрозы для Одесской области - "ЖЕЛТЫЙ".

Как сообщал УНН, в северо-западной части Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Турецкой Республики провели совместную тренировку типа PASSEX.

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