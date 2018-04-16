На Одещині готуються до проведення антитерористичних навчань
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 квітня. УНН. З 17-20 квітня на території півдня Одеської області (Затока, Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке та прилеглі території) відбудуться антитерористичні навчання. Про це кореспонденту УНН повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.
Навчання проводитиме Антитерористичний центр при СБУ за участю підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції та Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та Збройних сил України.
"Служба безпеки України закликає мешканців, які проживають у районі проведення навчань, зберігати спокій у зв’язку із зосередженням у населених пунктах спецназівців і військових та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей. Також просимо дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з вимогами п.8 постанови КМУ від 18.02.2016 № 92, Керівником АТЦ СБУ прийнято рішення щодо встановлення рівня терористичної загрози для Одеської області – "ЖОВТИЙ".
Як повідомляв УНН, у північно-західній частині Чорного моря Військово-Морські Сили ЗС України та Турецької Республіки провели спільне тренування типу PASSEX.