В Одесской области двое подростков забили до смерти бездомного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Одесской области двое малолетних ребят забили до смерти бездомного из-за того, что он отказался им попросить у людей булочки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
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"В воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам в Измаиле был обнаружен 58-летний местный житель без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда из морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних ребят. По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что он умер", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как тех, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.
Также под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
"В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производства дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера", - говорится в сообщении.
Кроме того, с подростками 13-ти и 12-ти лет сейчас проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Дополнение
В Киеве из-за ревности к женщине ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения бездомному, который скончался на месте. Фигуранта дела задержали, он находится под стражей.