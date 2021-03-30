На Одещині двоє підлітків забили до смерті безхатченка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Одеській області двоє малолітніх хлопців забили до смерті безхатченка через те, що він відмовився для них попроситу у людей булочки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
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"В неділю, 28 березня, неподалік пам’ятника морякам в Ізмаїлі було виявлено 58-річного місцевого чоловіка без ознак життя з множинними переламами ребер та політравмами. Менш ніж за добу оперативних пошуків поліцейські встановили, що його туди з морвокзалу завели і нещадно побили двоє малолітніх хлопців. Зі слів підлітків, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не схотів для них попросити у людей. Вмовляннями вони заманили безхатченка до озера, де й побили так, що той помер", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що родини обох хлопців перебувають на обліку служби у справах дітей як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Самі ж малолітні неодноразово потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.
Також під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
"В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Оскільки фігуранти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після повного розслідування провадження справу буде передано до суду для застосування до них примусових заходів виховного характеру", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, з підлітками 13-ти та 12-ти років зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про поміщення їх у прийомник-розподільник для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Доповнення
У Києві через ревнощі до жінки раніше судимий чоловік завдав ножові поранення безхатченку, який помер на місці. Фігуранта справи затримали, він перебуває під вартою.