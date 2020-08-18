В Одесской области двух несовершеннолетних на матрасе унесло от берега
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Одесской области двух несовершеннолетних унесло на матрасе от берега, матрас от веса начал сдуваться. Спасатели вытащили детей, никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
“Неотложные меры по спасению двух детей и взрослых провели патрульные вместе с местными жителями. В водную ловушку дети попали на матрасе, который отнесло течением от берега. 16-летняя девушка вместе с 5-летним братом решили развлечься и поплавать на надувном матрасе, пока взрослые отдыхали на берегу лимана”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что течение начала относить матрас, он не выдержал большого веса и начал сдуваться. Люди не могли самостоятельно добраться до детей и вызвали спасателей.
“Стражи порядка вытащили детей и взрослых из воды и доставили их на берег. Убедившись, что жизни мальчика и девочки уже ничего не угрожает, их доставили домой. Чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, стражи порядка провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде”, — добавили в сообщении.
Напомним, в Запорожье спасли двух женщин 36-ти и 37-лет, которых на надувном матрасе вынесло в открытое море.