На Одещині двох неповнолітніх на матраці віднесло від берега
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Одещині двох неповнолітніх віднесло на матраці від берега, матрац від ваги почав здуватися. Рятувальники витягнули дітей, ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Одеської області.
“Невідкладні заходи з порятунку двох дітей та дорослих провели патрульні разом з місцевими жителями. У водну пастку дітлахи потрапили на матраці, який віднесло течією від берега. 16-річна дівчина разом з 5-річним братиком вирішили розважитись й поплавати на надувному матраці, допоки дорослі відпочивали на березі лиману”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що течія почала відносити матрац, він не витримав великої ваги і почав здуватися. Люди не могли самостійно дібратися до дітей і викликали рятувальників.
“Охоронці порядку витягнули дітей та дорослих з води й доставили їх на берег. Переконавшись, що життю хлопчика та дівчини вже нічого не загрожує, їх доставили додому. Щоб надалі унеможливити такі випадки, охоронці порядку провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді”, — додали в повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі врятували двох жінок 36-ти та 37-років, яких на надувному матраці винесло у відкрите море.