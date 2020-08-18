На Одещині двох неповнолітніх на матраці віднесло від берега

“Невідкладні заходи з порятунку двох дітей та дорослих провели патрульні разом з місцевими жителями. У водну пастку дітлахи потрапили на матраці, який віднесло течією від берега. 16-річна дівчина разом з 5-річним братиком вирішили розважитись й поплавати на надувному матраці, допоки дорослі відпочивали на березі лиману”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що течія почала відносити матрац, він не витримав великої ваги і почав здуватися. Люди не могли самостійно дібратися до дітей і викликали рятувальників.

“Охоронці порядку витягнули дітей та дорослих з води й доставили їх на берег. Переконавшись, що життю хлопчика та дівчини вже нічого не загрожує, їх доставили додому. Щоб надалі унеможливити такі випадки, охоронці порядку провели з батьками профілактичну бесіду та наголосили на необхідності роз’яснювати дітям правила поведінки на воді”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі врятували двох жінок 36-ти та 37-років, яких на надувному матраці винесло у відкрите море.