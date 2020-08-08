На Запоріжчині врятували жінок, яких надувний матрац виніс у відкрите море

“7 серпня о 13:10 надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася на Азовському морі в смт Кирилівка. Як з’ясувалося, на відстані приблизно 900 метрів від берега двох людей на надувному матраці відносило в море”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники на човні дісталися до відпочивальників та доправили їх до берега. Ними виявилися 36-річна та 37-річна мешканки міста Запоріжжя.

Зазначається, що врятованим медична допомога не знадобилась.

Нагадаємо, на Миколаївщині врятували чоловіка та жінку, яких на надувному матраці виносило у відкрите море.