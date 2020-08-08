В Запорожской области спасли женщин, которых надувной матрас вынес в открытое море
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Запорожье спасли двух женщин 36-ти и 37-лет, которых на надувном матрасе вынесло в открытое море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
“7 августа в 13:10 поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошла на Азовском море в пгт Кирилловка. Как выяснилось, на расстоянии примерно 900 метров от берега двух человек на надувном матрасе относило в море”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели на лодке добрались до отдыхающих и доставили их на берег. Ими оказались 36-летняя и 37-летняя жительницы города Запорожье.
Отмечается, что спасенным медицинская помощь не понадобилась.
Напомним, на Николаевщине спасли мужчину и женщину, которых на надувном матрасе выносило в открытое море.