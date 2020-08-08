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У Миколаївській області чоловіка та жінку на матраці віднесло у відкрите море

У Миколаївській області чоловіка та жінку на матраці віднесло у відкрите море

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Миколаївщині врятували чоловіка та жінку, яких на надувному матраці виносило у відкрите море. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

“8 серпня об 11:35 на пункт зв’язку 22 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що на надувному матраці чоловіка та жінку поривчастим вітром відносить у море, навпроти бази відпочинку „Ольвія“, розташованої на узбережжі Чорного моря в місті Очаків”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що телефонувала громадянка, що відпочивала на березі та помітила це.

“На катері UMS 600 рятувальники дістались до людей, підняли їх на борт та доставили на берег”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку місяця на водоймах загинуло понад 20 осіб.

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