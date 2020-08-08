З початку серпня в Україні на водоймах загинуло понад 20 осіб

“З метою профілактики випадків загибелі людей на водоймах, фахівці ДСНС регулярно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення — як серед відпочивальників, так і любителів риболовлі, а також слідкують за тим, аби пляжі відповідали вимогам безпеки. За оперативними даними, на водних об’єктах України тільки від початку місяця загинуло вже більше 20 осіб”, — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що напередодні вихідних рятувальники по всій країні провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді.

Нагадаємо, від початку року на водних об’єктах України загинуло 76 дітей.