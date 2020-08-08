З початку серпня в Україні на водоймах загинуло понад 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні з початку місяця на водоймах загинуло понад 20 осіб. Зазначається, що рятувальники продовжують проводять профілактичні заходи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“З метою профілактики випадків загибелі людей на водоймах, фахівці ДСНС регулярно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення — як серед відпочивальників, так і любителів риболовлі, а також слідкують за тим, аби пляжі відповідали вимогам безпеки. За оперативними даними, на водних об’єктах України тільки від початку місяця загинуло вже більше 20 осіб”, — сказано у повідомленні.
Повідомляється, що напередодні вихідних рятувальники по всій країні провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді.
Нагадаємо, від початку року на водних об’єктах України загинуло 76 дітей.