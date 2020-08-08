С начала августа в Украине на водоемах погибли более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине с начала месяца на водоемах погибло более 20 человек. Отмечается, что спасатели продолжают проводят профилактические мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"С целью профилактики случаев гибели людей на водоемах, специалисты ГСЧС регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди населения - как среди отдыхающих, так и любителей рыбалки, а также следят за тем, чтобы пляжи соответствовали требованиям безопасности. По оперативным данным, на водных объектах Украины только с начала месяца погибло уже более 20 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.
Напомним, с начала года на водных объектах Украины погибли 76 детей.