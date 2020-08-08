В Николаевской области мужчину и женщину на матрасе унесло в открытое море
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Николаевской области спасли мужчину и женщину, которых на надувном матрасе выносило в открытое море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"8 августа в 11:35 на пункт связи 22 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на надувном матрасе мужчину и женщину порывистым ветром уносит в море, напротив базы отдыха "Ольвия", расположенной на побережье Черного моря в городе Очаков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что звонила гражданка, которая отдыхала на берегу и заметила это.
"На катере UMS 600 спасатели добрались до людей, подняли их на борт и доставили на берег", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Украине с начала месяца на водоемах погибло более 20 человек.